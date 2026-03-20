Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Raub im Görlitzer Weg - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 18.03.2026, ist es am frühen Nachmittag zu einem Raub im Görlitzer Weg in Norderstedt gekommen, zu dem die Kriminalpolizei aktuell nach Zeugen sucht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ging der 83-jährige Geschädigte gegen 14:00 Uhr im Görlitzer Weg spazieren, als ihn der bislang unbekannte Tatverdächtige unter einem Vorwand ansprach. Zuvor war das Opfer im Schmuggelstieg und im Bereich In de Tarpen unterwegs. Möglicherweise wurde er hier bereits durch den späteren Täter beobachtet.

Im weiteren Verlauf soll der Täter den Senior umgestoßen und ihm eine Goldkette und ein Goldarmband im Wert von circa 3.500 Euro entrissen haben. Der gestürzte Norderstedter blieb unverletzt.

Anschließend lief der Unbekannte in Richtung Ohechaussee davon.

Eine bislang unbekannte Passantin half dem 83-Jährigen auf.

Der Flüchtige wurde auf ein Alter zwischen 44 und 48 Jahren geschätzt, war ungefähr 1,78 Meter groß und von untersetzter Statur. Der Täter hatte dunkle nach hinten gekämmte Haare und trug schwarze Kleidung. Er sprach akzentfreies deutsch mit norddeutscher Mundart. Von der vermuteten Nationalität her soll es sich um einen deutschstämmigen Mann gehandelt haben.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Norderstedt sucht die aufhelfende Passantin und weitere Zeugen, die nähere Angaben zur Tat, Identität und Fluchtrichtung des Unbekannten machen können.

Die Ermittler bitten unter 040 52806-0 oder egjugend.norderstedt.kpst@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise.

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