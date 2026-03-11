Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Straßenraub in Schalke gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Kurt-Schumacher-Straße kam es Dienstagnachmittag, 10. März 2026, zu einem Raub zum Nachteil von zwei Jugendlichen. Die 14 und 16 Jahre alte Gelsenkirchener wurden um kurz nach 15 Uhr von einem Mann und seinen drei Begleitern angesprochen. Der Unbekannte bat um ein Smartphone, um ein Telefonat zu führen. Als die Jugendlichen ein Smartphone aushändigt hatten, entfernten sich die Tatverdächtigen in Richtung Musiktheater. Die Jugendlichen folgten der Gruppe um das Handy wiederzubekommen. Statt das Gerät zurückzugeben, wurde auch der zweite Jugendliche aufgefordert, sein Smartphone auszuhändigen. Dem 14-Jährigen gelang es, sein Handy aus den Händen des Tatverdächtigen zu reißen und zu flüchten. Der 16-Jährige hingegen wurde von mehreren Tatverdächtigen geschlagen und getreten. Als eine unbeteiligte Frau dazukam, flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter war zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, hatte dunkle Haare, trug eine schwarze Kappe sowie eine dunkle Moncler-Jacke und eine schwarze Hose.

Die anderen Tatverdächtigen waren ebenfalls zwischen 16 und 18 Jahre alt, trugen Kappen und haben sich auf arabischer Sprache unterhalten.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Sachverhalt machen können. Informationen werden im Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

