Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung vor einer Bar

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Donnerstag (19.03.2026) ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar in der Beckersbergstraße gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 22:45 Uhr kam es vor der Bar zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern in dessen Verlauf einer der Männer dem anderen mehrfach gegen den Kopf geschlagen, diesen gewürgt und getreten haben soll.

Der Täter verließ die Örtlichkeit anschließend.

Durch die Einwirkungen wurde der Geschädigte nicht unerheblich verletzt. Sanitäter brachten den Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg führt die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können.

Der Täter war männlich, ca. 40 Jahre, hatte schütteres, blondes Haar und vergilbte Schneidezähne.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 04193 / 99130 entgegengenommen.

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