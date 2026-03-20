Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektionen Ratzeburg und Bad Segeberg: Polizei sucht Finderin einer Geldbörse in U1

Norderstedt (ots)

20.03.2026 | Kreis Stormarn / Kreis Segeberg | 16.03.2026 - Ammersbek / Norderstedt

Montagnachmittag gab eine ehrliche Finderin eine Geldbörse bei der Polizei in Norderstedt ab. Die Polizei sucht nun die besagte Frau.

Am 16.03.2026 in den Nachmittagsstunden gab eine derzeit noch unbekannte Frau eine Geldbörse als Fundsache bei der Polizei in Norderstedt ab. Auf die Personalienfeststellung wurde zunächst aufgrund nicht geltend gemachter Fundrechte verzichtet. Die Beamten stellten im Nachgang im Rahmen ihrer Ermittlungen fest, dass das in der U-Bahnlinie U1 aufgefundene Portemonnaie von Unbekannten im Rahmen einer strafbaren Handlung am selben Tag in Ammersbek nahe der U-Bahn Station Hoisbüttel erlangt wurde. Wie es in die U-Bahn gelangte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun die ehrliche Finderin, da diese möglicherweise eine wichtige Zeugin zur Aufklärung der vorangegangenen Tat sein könnte. Die Frau wird gebeten, sich schnellstmöglich bei der Polizei Ahrensburg unter 04102/8090 oder per Mail unter ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

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