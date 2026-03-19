Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Diebstahl eines Fahrzeuges - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

In der Zeit vom 18.03.2026 (Mittwoch, 21:00 Uhr) bis zum 19.03.2026 (Donnerstag, 07:30 Uhr) ist es im Zeisring zum Diebstahl eines Pkw gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich im genannten Tatzeitraum auf bislang nicht bekannte Weise Zugriff auf einen weißen BMW 520D XDRIVE mit dem Baujahr 2022 und Segeberger Kennzeichen. Das Fahrzeug verfügt über das Keyless go-System. Der Wert des Fahrzeuges wird vorläufig auf ungefähr 38.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Wer hat in Tatortnähe verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminium- bzw. Schlüsselhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

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