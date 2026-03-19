Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Entwendung eines VW-Campingfahrzeugs: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Von Montag auf Mittwoch (16.03. bis 18.03.2026) ist es in der Straße Am Hallenbad in Norderstedt zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl gekommen, bei dem bislang unbekannte Personen einen VW-Bus (T4) entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Im Zeitraum von 19:00 Uhr am Montag bis 09:00 Uhr am Mittwoch entwendeten unbekannte Täter das 28 Jahre alte Wohnmobil, welches auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbads abgestellt worden war. Der Verbleib des roten VW-Busses mit Wohnmobilausstattung, Aufstelldach und Hamburger Kennzeichen ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen in diesem Fall und fragt nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum gegenwärtigen Standort des Fahrzeugs geben können. Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

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