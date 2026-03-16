Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch und Einbruchsversuch

Norderstedt (ots)

Am Samstag (14. März 2026) kam es in Norderstedt zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte und zu einem Einbruchsversuch in ein Reihenhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Tatorte geben können.

Im Harkshörner Weg verschafften sich unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 22:35 Uhr vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Genauere Angaben zu entwendeten Gegenständen können bisher noch nicht getätigt werden. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr versuchte eine unbekannte Person im Feldweg in ein Reihenhaus einzubrechen. Der mutmaßliche Einbrecher wurde bei dem Versuch, ein Fenster im Obergeschoss des Hauses zu öffnen, durch einen aufmerksamen Nachbarn entdeckt und angesprochen. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei führte nicht zur Ergreifung der Person.

Nach Angaben des Zeugen handelt es sich bei der unbekannten Person um einen Mann, welcher zum Tatzeitpunkt dunkle Oberbekleidung und eine Jeans trug.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

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