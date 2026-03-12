Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (PI) - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Schenefeld (PI) (ots)

Am heutigen Donnerstag (12.03.2026) wurde ein Einbruch im Moorweg bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 18:00 Uhr am Mittwochabend (11.03.2026) bis 06:50 Uhr am Donnerstagmorgen (12.03.2026) eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertgegenständen. Derzeit kann mögliches Stehlgut noch nicht abschließend benannt werden.

Es liegen der Polizei zu der Tat bislang keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell