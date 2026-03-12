Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Pinneberg (ots)

Am Mittwoch (11.03.2026) ist es zu einem Einbruch in der Straße Voßbarg gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter Schmuck. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 14:30 Uhr bis 18:10 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten bei der Tat diversen Schmuck.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell