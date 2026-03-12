Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Radfahrerin

Elmshorn (ots)

Am 11.03.2026 (Mittwoch) ist es gegen 18:50 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Einmündung Adenauerdamm und Heussweg gekommen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 58-jähriger deutscher Fahrer aus Rheinland-Pfalz mit einem Kleintransporters mit Anhänger den Heussweg in Richtung Adenauerdamm und wollte dort nach links in Richtung Heidmühlenweg einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 17-jährigen Jugendlichen aus Elmshorn, die auf dem linksseitigen Radweg den Adenauerdamm aus Richtung Ramskamp kommend in Richtung Heidmühlenweg mit einem Pedelec befuhr. Die Jugendliche wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden beim Polizeirevier Elmshorn geführt. Personen, die noch sachdienliche Hinweise zu diesem Ereignis geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04121-803-0.

