Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Kaltenkirchen (ots)

Am Mittwoch (11. März 2026) ist es in Kaltenkirchen in der Ortelsburger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr vermutlich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Wohngebäude. Danach durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Unter anderem wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell