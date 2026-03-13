Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Exhibitionistische Handlungen vor einem Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am 12.03.2026 (Donnerstag) ist es im Bereich der Gutenbergstraße/Kirchweg zu exhibitionistischen Handlungen aus einem Pkw heraus gekommen. Der geschädigte Jugendliche informierte telefonisch seinen Vater. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige umgehend.

Gegen 20:40 Uhr ging ein 15-jähriger Jugendlicher aus Henstedt-Ulzburg zu Fuß durch die Stadt. Im Bereich der Gutenbergstraße wurde er dann aus einem weißen Pkw heraus von einem Mann angesprochen, der ihm anschließend in den Kirchweg folgte und ihn dort erneut ansprach. Hierbei sollen eindeutige sexuelle Handlungen angeboten worden sein und der Täter soll währenddessen auch seine Genitalien entblößt haben. Als der Schüler dann seinen Vater informierte, entfernte sich der Mann mit seinem Pkw. Der Tatverdächtige wurde als ca. 30-jähriger Mann mit kurzen Haaren und kurzem Bart beschrieben. Er soll zudem eine Brille getragen haben. Als Bekleidung wurden T-Shirt und eine kurze Hose genannt.

Im Rahmen der Sofortfahndung konnte eine Streife einen tatverdächtigen Henstedt-Ulzburger (deutscher Staatsbürger) im Alter von 28 Jahren antreffen und vorläufig festnehmen. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 040-52806-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell