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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (PI) - Unbekannte versuchen in Reihenhaus einzubrechen und flüchten nach Täter-Opfer-Kontakt - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (PI) (ots)

Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einem Einbruchversuch in der Lornsenstraße. Der Bewohner befand sich zur Tatzeit zuhause und wurde auf die Täter aufmerksam. Diese flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Täter gegen 20:30 Uhr in das Reihenhaus einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter begaben sich an die Kellertür des Hauses, als der Bewohner aufgrund einer installierten Überwachungskamera auf die Unbekannten auf seinem Grundstück aufmerksam wurde.

Als der Hausbewohner anschließend seinen Garten betrat und die Täter bemerkte, ergriffen diese die Flucht. Sie konnten im Nachhinein nicht mehr angetroffen werden.

Schäden entstanden bei dem Versuch nicht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um zwei männliche Täter. Einer der Täter soll südosteuropäischer Erscheinung gewesen sein und einen Jogginganzug, Turnschuhe und Handschuhe getragen haben. Der zweite Täter soll ebenfalls einen Jogginganzug getragen haben, konnte jedoch nicht näher beschrieben werden.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem versuchten Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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