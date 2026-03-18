Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Schüler versprühen Pfefferspray in der Cafeteria - zahlreiche Personen mit Atemwegsbeschwerden

Halstenbek (ots)

Am Mittwochvormittag (18.03.2026) ist es gegen 09.50 Uhr zu einem Einsatz an einer Schule im Bickbargen gekommen. Drei Schüler hatten angeblich eine Spraydose mit einem Reizgas gefunden und dieses anschließend auf einem Tisch in der zur Schule gehörenden Cafeteria gesprüht. Vorläufig bekannte 36 Personen wurden durch Rettungskräfte wegen Atemwegsbeschwerden untersucht. Ins Krankenhaus musste vorläufig niemand eingewiesen werden.

Um 09:50 Uhr wurden Rettungskräfte alarmiert, da Schüler in der Schule ein Reizgas versprüht haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen haben drei 15-jährige Schüler eine Sprühdose mit einem Pfefferspray gefunden. Innerhalb der Schule sprühten die Jugendlichen das Spray dann auf einen Tisch in der Cafeteria. Zahlreiche Schüler erlitten dann Atemwegsbeschwerden. Nach Auskunft des Rettungsdienstes meldeten sich nach vorläufigen Zahlen 36 Personen, die sich aufgrund einer Beeinträchtigung untersuchen ließen. Ins Krankenhaus musste nach bisherigem Ermittlungsstand niemand. Der Schulbetrieb ist für den Einsatz nicht unterbrochen worden.

Die Verursacher müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen eines möglichen Körperverletzungsdeliktes verantworten.

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