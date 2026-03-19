Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Langeln - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Fahrzeugbrand

Langeln (ots)

Am 16.03.2026 (Montag) wurde gegen 12:40 Uhr ein ausgebranntes Fahrzeug abseits der Landstraße, zwischen der K 48 und der Voßmoorstraße, aufgefunden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pick-up der Marke Toyota - Tundra SR5.

Die Kriminalpolizeistelle Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die gegebenenfalls Hinweise geben können, ob das Fahrzeug zuvor im örtlichen Nahbereich aufgefallen ist oder wann es am Auffindeort ausgebrannt ist. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

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