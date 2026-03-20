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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem aufgehoben

Bad Segeberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung von heute, 16:02 Uhr, nach einem Vermissten aus Rellingen wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste wurde in Hamburg angetroffen und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und Medienvertretern für die Veröffentlichung.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen aus dem Presseportal gelöscht.

Die Polizei bittet um Löschung des vorhandenen Bildmaterials aus den Medien und bedankt sich für die Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Lars Brockmann
Telefon: 04551-884-2130

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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