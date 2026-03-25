Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Dreiradfahrer weicht Lkw aus und stürzt - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (ots)

Am 23.03.2026 (Montag) ist es um ca. 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Osterbrooksweg gekommen, bei dem ein Dreiradfahrer leicht verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer den Osterbrooksweg auf dem linksseitigen Radweg in Richtung der Altonaer Chaussee. Auf Höhe Krolls Weg soll ein Fahrer mit seinem Lkw von einem Grundstück in den Osterbrooksweg eingefahren sein. Hierbei soll der Mann beim Überfahren des Geh- und Radweges den Dreiradfahrer übersehen haben. Dieser sei dann ausgewichen und bei diesem Fahrmannöver gestürtz. Zu einem Zusammenstoß war es nicht gekommen. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt in Richtung der Altonaer Chaussee fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der Fahrer des Dreirades erlitt leichte Gesichtsverletzungen.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei der Polizeistation Bönningstedt geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 040-3562752-0 gebeten.

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