Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Lentföhrden (ots)

Am 24.03.2026 (Dienstag) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An'n Tiebarg gekommen. Ob der oder die Täter Stehlgut erlangt haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

In der Zeit von 07:55 Uhr bis 17:20 Uhr waren keine Bewohner im Haus. Diesen Zeitraum haben unbekannte Täter genutzt, um gewaltsam über ein Fenster ins Haus einzusteigen und alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Bei Anzeigenaufnahme war noch nicht abschließend geklärt, ob sie dabei auch Beute gemacht haben

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Personen, die gegebenenfalls verdächtige Feststellungen am Tattag in Tatortnähe gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen.

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