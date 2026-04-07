Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Sondereinsatz zum CAR-Freitag und CAR-Samstag sorgt für mehr Sicherheit auf den Straßen

Kreis Unna (ots)

Am Karfreitag (03.04.2026) führten Einsatzkräfte der Polizei Unna zwischen 12:00 Uhr und 02:00 Uhr verstärkte Verkehrskontrollen im gesamten Zuständigkeitsgebiet durch.

Im Bereich des Kamen Karree/Avia Schattweg war das Fahrzeugaufkommen durchwachsen, wobei in der Spitze rund 30 bis 40 Fahrzeuge sowie 40 bis 50 Personen anwesend waren. Im Verlauf des Abends kam es vereinzelt zu Posing-Verhalten, welches durch die Polizei mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet wurde.

Insgesamt wurden vier Fahrzeuge aufgrund technischer Veränderungen sichergestellt, darunter ein 3,5t-Fahrzeugtransporter samt Anhänger. Der Transporter wies erhebliche Mängel auf: Der Fahrzeugrahmen war durchgerostet, die Feder gebrochen und die Motorsteuerung durch illegales Chiptuning manipuliert. Weitere Fahrzeuge wurden aufgrund von Modifikationen an der Abgasanlage sichergestellt.

Im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung wurden am Freitag zudem folgende herausragende Verstöße festgestellt:

In Werne auf der Münsterstraße wurde ein Mercedes AMG mit 58 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. In Schwerte wurde auf der Hörder Straße, in Höhe Freischütz, ein Fahrzeug mit 88 km/h bei erlaubten 50 km/h erfasst.

Insgesamt kam es zu 251 Geschwindigkeitsmessungen ohne Anhalten und 19 Geschwindigkeitsmessungen mit Herauswinken. Des Weiteren wurden 18 sonstige Maßnahmen ergriffen. Zusätzlich wurde eine Ordnungswidrigkeit aufgrund eines Drogennachweises festgestellt.

Die Verkehrskontrollen wurden im Rahmen der "Car Freitag"-Maßnahmen auch am darauffolgenden Samstag (04.04.2026) fortgesetzt. Gegen Abend kam es zu weiteren Maßnahmen im Bereich Kamen Karree und Umgebung. In dem Bereich sammelten sich erneut szenetypische Fahrzeuge. Es kam abermals zu Posing-Verhalten, was zur Sicherstellung eines PKW führte.

Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollmaßnahmen am Samstag drei Fahrzeuge aufgrund technischer Veränderungen sichergestellt. Zwei Strafanzeigen wurden wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Versicherungsschutz erstattet.

Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten und Strafverstöße wurde unter anderem drei Blutproben entnommen. Zudem kam es zu einem Alkoholtest, bei dem ein Fahrer mit einer Konzentration von 0,5 Promille überprüft wurde.

Insgesamt wurden 161 Geschwindigkeitsmessungen ohne Herauswinken durchgeführt, bei denen 22 Ordnungswidrigkeiten festgestellt wurden. Unter diesen befanden sich auch zwei Fälle mit Fahrverboten. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 98 km/h bei erlaubten 50 km/h auf der Hammer Straße in Werne gemessen.

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