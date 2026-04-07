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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Vermisste Person angetroffen

Bönen (ots)

Der 45-jährige Bönener, der seit dem 04.04.2026 als vermisst gemeldet wurde, konnte angetroffen werden.

Medien werden gebeten, das Foto nicht weiter zu veröffentlichen und aus den Systemen zu löschen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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