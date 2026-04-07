Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Vermisste Person angetroffen

Bönen (ots)

Der 45-jährige Bönener, der seit dem 04.04.2026 als vermisst gemeldet wurde, konnte angetroffen werden.

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