Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

Unna (ots)

Am Samstag (11.04.2026) wurde vermutlich im Zeitraum zwischen 02:30 und 06:30 Uhr durch Unbekannte in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Dreifamilienhauses an der Morgenstraße eingebrochen, indem ein auf Kipp stehendes Fenster aufgedrückt wurde. Nach ersten Feststellungen wurden unter anderem elektronische Geräte und eine Geldbörse entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden

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