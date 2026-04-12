POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus
Kamen (ots)
In der Zeit von Samstag (28.03.2026) bis Samstag (11.04.2026) brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Sesekedamm in Kamen ein.
Sie gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten.
Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.
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