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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus

Kamen (ots)

In der Zeit von Samstag (28.03.2026) bis Samstag (11.04.2026) brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Sesekedamm in Kamen ein.

Sie gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten.

Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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