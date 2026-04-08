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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneute Fahrt ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss - Verwertung des Fahrzeugs wird geprüft

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026, wurde in Haßloch gegen 12:30 Uhr ein bereits polizeibekannter 31-Jähriger mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Vor rund 4 Wochen wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bekannt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ferner stand der Mann damals unter dem Einfluss von Cannabisprodukten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Auch am heutigen Tag wurde der PKW ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt. Zudem konnte deutlicher Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrgenommen werden, was die Entnahme einer Blutprobe und eine erneute Strafanzeige nach sich zog.

Aufgrund fehlender Einsicht und des entsprechend wiederholten Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Fahrerlaubnis, wurde der PKW zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass das wiederholte Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis konsequent verfolgt wird und wie in diesem Fall, mit der Verwertung des Kraftfahrzeugs zu rechnen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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