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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Vereinsheim

Werne (ots)

Zwischen Freitag (10.04.2026) und Sonntag (12.04.2026) drangen bislang unbekannte Täter, zwischen 22:00 Uhr und 15:45 Uhr, in ein Vereinsheim an der Kardinal-von-Galen-Straße ein. Die Täter verschafften sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen Kühlschrank, sowie mehrere Kästen Bier, Grillgut und Bargeld.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02303 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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