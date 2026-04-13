POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissar Friedrich Spur und Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz
Kamen (ots)
Die beiden Polizeihauptkommissare Friedrich Spur und Torsten Schmitz bieten erneut eine Bürgersprechstunde in Kamen an.
Genauer gesagt am Donnerstag, 16.04.2026 im Stadtteilbüro an der Mittelstraße in Heeren-Werve.
Besucherinnen und Besucher treffen die beiden Beamten dort von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und können in persönlichen Gesprächen alles das klären, was ihnen auf der Seele liegt.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell