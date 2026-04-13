Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissar Friedrich Spur und Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz

Kamen (ots)

Die beiden Polizeihauptkommissare Friedrich Spur und Torsten Schmitz bieten erneut eine Bürgersprechstunde in Kamen an.

Genauer gesagt am Donnerstag, 16.04.2026 im Stadtteilbüro an der Mittelstraße in Heeren-Werve.

Besucherinnen und Besucher treffen die beiden Beamten dort von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und können in persönlichen Gesprächen alles das klären, was ihnen auf der Seele liegt.

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