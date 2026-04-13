POL-UN: Polizeibeamte führen verstärkte Verkehrskontrollen durch
Kreis Unna (ots)
Die Kreispolizeibehörde Unna führte am Montag (13.04.2026) von 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Kreis Unna Geschwindigkeitsmessungen und Straßenverkehrskontrollen durch.
Insgesamt wurden vier Geschwindigkeitsverstöße in Unna und Werne geahndet. In Schwerte konnten an der Bethunenstraße 17 Verstöße aufgrund von Handynutzungen festgestellt werden.
Zusätzlich konnten die Beamten weitere 18 Verstöße registrieren. Bei diesen handelt es sich unter anderem um unzureichende Ladungssicherung, Überladung eines LKW oder nicht angelegte Gurte.
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