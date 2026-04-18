Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 83-jähriger Frau aus Waren

Waren (ots)

Die seit dem 16.04.2026 vermisste Frau aus Waren konnte am heutigen Vormittag wieder wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und die Mithilfe bei der Verbreitung der Suche. Die Polizei bittet darum, alle, die den Aufruf samt Foto und persönlicher Daten geteilt haben, den Aufruf in Eigenregie zu löschen.

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