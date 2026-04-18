PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 83-jähriger Frau aus Waren

Waren (ots)

Die seit dem 16.04.2026 vermisste Frau aus Waren konnte am heutigen 
Vormittag wieder wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen 
werden. 
Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und die Mithilfe bei der 
Verbreitung der Suche. Die Polizei bittet darum, alle, die den Aufruf
samt Foto und persönlicher Daten geteilt haben, den Aufruf in 
Eigenregie zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 03:45

    POL-NB: Brand eines Schuppens in Loitz - Fassade eines Wohnhauses beschädigt

    Greifswald (LK VG) (ots) - Am 17.04.2026 gegen 22:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Brand eines Schuppens in Loitz mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Durch die sofortigen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Loitz konnte das Übergreifen des Feuers auf ein ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 10:44

    POL-NB: 5-Jähriger bei Verkehrsunfall in Wolgast verletzt

    Wolgast (ots) - Am gestrigen Tag (16.04.2026) kam es in Wolgast gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ernst-Thälmann-Straße. Beteiligt waren ein PKW und ein Kind. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 36-jährige Deutsche mit ihrem PKW VW die Ernst-Thälmann-Str. in Richtung Heberleinstraße mit mäßiger Geschwindigkeit. An einer Hausecke am Ende eines Wohnblocks rannte plötzlich ein fünfjähriges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren