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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Bad Langensalza (ots)

Am Karfreitag kam es am frühen Nachmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Zeugen meldeten eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus am Hopitalplatz in der Bad Langensalzaer Innenstadt. Was war passiert? Eine Bewohnerin ließ offenbar eine Kaffeemaschine auf dem eingeschalteten Küchenherd stehen. Als sie die Wohnung verlassen hatte, kam es unbemerkt zum Brandausbruch. Dunkler Rauch drang nach draußen, mehrere Feuermelder im Gebäude schlugen Alarm. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern und löschte zügig den Brand. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. In der Wohnung, die vorerst nicht bewohnbar ist, entstand ein Schaden von ungefähr 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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