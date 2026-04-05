Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlägerei in der Spielothek

Nordhausen (ots)

Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am Abend des 04.04.2026, gegen 20:30 Uhr in einer Spielothek in der Uferstraße in Nordhausen. Nach gegenwärtigem Ermittlungssstand kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 33-Jährigen, der sich in der weiteren Folge zwei männliche Personen (20 Jahre) anschlossen. Gemeinsam mit dem 28-Jährigen sollen diese nunmehr auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Alle Beteiligten wurden hierdurch leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nunmehr aufgrund einer wechselseitigen bzw. gefährlichen Körperverletzung.

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