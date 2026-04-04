PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Hesserode (Nordhausen) (ots)

Die aktuell hohen Spritpreise an den Tanksäulen veranlassten offensichtlich Diebe im Tatzeitraum vom 02.04.2026, 17:30 Uhr bis 03.04.2026, 12:30 Uhr dazu, etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank zweier parkender Lastkraftwagen in der Dorfstraße in Hesserode (Nordhausen) abzuzapfen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, ihre Erkenntnisse dem Inspektionsdienst Nordhausen unter dem Aktzeichen ST/0082854/2026 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 08:11

    LPI-NDH: Pole mehrfach im Konflikt mit dem deutschen Gesetz

    Großwechsungen/Nordhausen (ots) - Ein 25-jähriger Pole beschäftigte ab den späten Abendstunden des 02.04.2026 mehrfach die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen. Während dieser zunächst in der Hauptstraße in Großwechsungen mehrere Türen eines Wohnhauses beschädigte, schlug dieser in den Morgenstunden des 03.04.2026 ein Fenster des selbigen ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 EUR. Da der ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 07:35

    LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Görsbach (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen am 03.04.2026, gegen 07:45 Uhr ein PKW Seat Exeo ST mit Anhänger auf der L3080 auf, der einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dieser stellte sich heraus, dass der verantwortliche 44-jährige Fahrzeugführer zwar im Besitz der Fahrerlaubnis (FE)-Klasse B, nicht jedoch der erforderlichen FE-Klasse BE war. Der Fahrzeugführer muss sich nunmehr aufgrund des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren