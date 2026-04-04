Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl von Dieselkraftstoff
Hesserode (Nordhausen) (ots)
Die aktuell hohen Spritpreise an den Tanksäulen veranlassten offensichtlich Diebe im Tatzeitraum vom 02.04.2026, 17:30 Uhr bis 03.04.2026, 12:30 Uhr dazu, etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank zweier parkender Lastkraftwagen in der Dorfstraße in Hesserode (Nordhausen) abzuzapfen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, ihre Erkenntnisse dem Inspektionsdienst Nordhausen unter dem Aktzeichen ST/0082854/2026 mitzuteilen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
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E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
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