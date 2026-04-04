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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss mit dem PKW unterwegs

Niederorschel (ots)

Am 03.04.26 um 12:20 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld eine Verkehrskontrolle bei einem 42jährigen Fahrzeugführer durch. Dieser wurde mit seinem PKW mit überhöhter Geschwindigkeit in der Ortslage Niederorschel festgestellt und konnte kurz darauf gestoppt werden. Während der Kontrolle wirkte der Betroffene sichtlich nervös und versuchte sein Fehlverhalten mit diversen Ausreden zu rechtfertigen. Der vor Ort durchgeführte Drogenvortest war dann auch wenig überraschend positiv auf die Wirkstoffgruppe Amphetamin/Methamphetamin. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Verfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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