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Polizei Lippe

POL-LIP: (mr) Einbruch in Einfamilienhaus in Detmold-Spork-Eichholz

Lippe (ots)

Detmold-Spork-Eichholz - Zwischen 17:45 Uhr und 20:55 Uhr am 10. April 2026 brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Anger" ein. Sie beschädigten eine rückwärtige Glastür, verschafften sich Zutritt zum Gebäude und durchsuchten zahlreiche Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten sie diverse Schmuckgegenstände sowie eine hochwertige Armbanduhr. Das geschädigte Ehepaar ist über 60 Jahre alt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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