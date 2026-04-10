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Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold-Pivitsheide. Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach schwerem Raub: Wer erkennt diesen Mann?

Lippe (ots)

Mitte Oktober 2025 drangen mehrere bisher unbekannte Männer in die Wohnung eines Mannes in Pivitsheide ein. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie von ihm die Herausgabe von Geld. Sie durchsuchten die Wohnung und raubten Bargeld, eine Kamera sowie ein Smartphone.

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach einem der Unbekannten. Dieses finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/200103 Er soll etwa 20 - 30 Jahre alt sowie ca. 1,70 - 1,80 m groß sein und schwarze Haare haben.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Hinweis: Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an!

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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