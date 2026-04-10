POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Sachbeschädigung an Supermarkt - Polizei sucht Zeugen.
Lippe (ots)
Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (08./09.04.2026) beschädigten bislang Unbekannte auf dem Dach des ALDI-Marktes im Bruchweg eine Lüftungsanlage sowie Teile der Dachentwässerung und warfen teilweise Gegenstände vom Dach. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Supermarktes geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell