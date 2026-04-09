Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Betrüger beklaut Senioren-Paar in eigenem Haus.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag (07.04.2026) gegen 10.45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Tür eines Senioren-Paares in der Königsberger Straße. Er gab vor Schrotthändler zu sein und nach wertvollem Schrott zu suchen. Das Paar (86 und 88 Jahre) ließ den Mann in ihr Wohnhaus eintreten und sich in den Räumlichkeiten umschauen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er diverse Schmuckstücke und verschwand damit aus dem Haus. Erst später bemerkten die Bewohner, dass sie beklaut worden waren.

Der Betrüger kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,80 - 1,85 m groß, schlank, bekleidet mit einer beigen Hose, einem dunkelblauen T-Shirt, einer gräulichen Jacke und Turnschuhen mit weißer Sohle. Das Kriminalkommissariat 5 bittet Zeugen um Hinweise: Wer zur angegebenen Zeit in der Königsberger Straße den beschriebenen Mann oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090.

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