Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf/Kreis Lippe. Öffentlichkeitsfahndung - Frau aus Augustdorf vermisst.

Lippe (ots)

Seit dem frühen Mittwochabend (08.04.2026) wird die 90-jährige Frau aus Augustdorf vermisst. Sie lebt in einem Pflegeheim. Zuletzt wurde sie am frühen Abend um ca. 17:15 Uhr fußläufig an der Panzer-Ring-Straße in Augustdorf gesehen. Unterwegs ist sie mit einem Rollator. Bezüge hat sie zu ihrer alten Wohnanschrift in Lage.

Die Vermisste ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Eine entsprechende akute Gesundheitsgefährdung kann damit nicht ausgeschlossen werden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Ein Bild und die Beschreibung der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/200170

Wer die Vermisste heute Abend gesehen hat und Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Lippe unter 05231 6090 oder jeder anderen Polizeidienststelle unter 110.

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