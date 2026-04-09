Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall in Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Am Zubringer (B 239)/Werler Straße/Dorfstraße kam es am Mittwochabend (08.04.2026) gegen 21.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Eine 19-Jährige aus Lemgo wartete nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrem VW Lupo zunächst verkehrsbedingt an der Ampel der Dorfstraße in Richtung Werl. Als sie auf die Kreuzung fuhr, um auf die B 239 abzubiegen, kollidierte sie mit einem 54-jährigen Opel Meriva-Fahrer, der auf der B 239 in Richtung Herford unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 19-jährige VW-Fahrerin schwere Verletzungen. Der Mann aus Enger sowie zwei 16-jährige Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Die B 239 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 23.50 Uhr gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können: Aufgrund unterschiedlicher Aussagen ist noch unklar, wer den Unfall verursacht hat und möglicherweise über eine rote Ampel gefahren ist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

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