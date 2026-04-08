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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einsatz in der Brunnenstraße: Größere Personengruppe bedroht Polizei bei Verkehrskontrolle.

Lippe (ots)

In der Brunnenstraße traf eine Streifenwagen-Besatzung am Dienstagabend (07.04.2026) gegen 22.30 Uhr einen 18-jährigen Autofahrer aus Detmold an, der mit seinem Ford Fiesta sowie mehreren Mitinsassen mittig auf der Fahrbahn stand, so dass es nicht möglich war daran vorbeizufahren. Die Beamten näherten sich dem Wagen und sprachen den Fahrer an, wobei sie umgehend Alkoholgeruch wahrnahmen. Daraufhin führten sie einen freiwilligen Alkoholvortest mit dem 18-Jährigen durch, der anschlug.

Während des Einsatzes näherte sich eine größere Personengruppe aus Richtung Brunnenwiese der Kontrollsituation, die anscheinend zu dem Fahrer und seinen Begleitern gehörten. Sie reihten sich bedrohlich vor den Beamten auf, verhielten sich aggressiv, sprachen Beleidigungen sowie Gewaltandrohungen aus und waren augenscheinlich ebenfalls deutlich alkoholisiert. Die Einsatzkräfte forderten mehrere Einsatzmittel als Verstärkung an, um die lautstarke und aufgeheizte Stimmung auf der Straße zu beruhigen.

Drei Männer (22, 22 und 27 Jahre) aus der Gruppe zeigten sich den Polizisten gegenüber besonders unkooperativ und sehr aggressiv. Sie beleidigten und bedrohten diese, missachteten die polizeilichen Anweisungen und leisteten Widerstand, so dass sie zu Boden gebracht wurden und man ihnen Handfesseln anlegte. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die drei Detmolder wurden zur Verhinderung von weiteren Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen und im Laufe der Nacht wieder entlassen. Auch den Ford-Fahrer brachten die Beamten zur Polizeiwache, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Widerständen und des Verkehrskommissariats zur Trunkenheitsfahrt dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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