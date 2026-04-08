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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Lügde/Kalletal. Verkehrskontrollen am Ostersonntag mit erfreulicher Bilanz.

Lippe (ots)

Nach einer Verkehrskontrollaktion in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag (05./06.04.2026 / 18 bis 4 Uhr) zieht die Polizeiwache Lemgo eine positive Bilanz: Bei beinahe allen kontrollierten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern war alles in Ordnung, so dass sie ihre Fahrt ohne Beanstandungen fortsetzen konnten. Ein sehr gutes Ergebnis für die Verkehrssicherheit auf lippischen Straßen!

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag aufgrund von Oster-Veranstaltungen in Kalletal-Bavenhausen und Lügde, aber auch der Lemgoer Bereich wurde mit ins Visier genommen. Insgesamt hielten die Einsatzkräfte 50 Fahrzeuge für eine allgemeine Verkehrskontrolle an - darunter 41 PKWs, ein Motorrad, ein E-Scooter und sieben Fahrräder.

Lediglich für zwei Fahrradfahrer endete die abendliche Tour nach dem Polizei-Stopp, da sie augenscheinlich unter Alkoholeinfluss am Lenker saßen. Ihnen wurden jeweils Blutproben entnommen. Ein Seat Leon-Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unnötig verursachtem Lärm mit seinem Auto im Emmerauentunnel in Lügde. Zusätzlich wurde bei einem E-Scooter ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt: Dieser war nicht versichert im Straßenverkehr unterwegs, so dass nicht nur der minderjährige Fahrer, sondern auch seine Eltern als Halter des E-Scooters eine Anzeige erhalten.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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