POL-LIP: Augustdorf/ Kreis Lippe. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Frau aus Augustdorf wurde wohlbehalten angetroffen.

Lippe (ots) - Seit dem frühen Mittwochabend (08.04.2026) wird die 90-jährige Frau aus Augustdorf vermisst. Sie lebt in einem Pflegeheim. Zuletzt wurde sie am frühen Abend um ca. 17:15 Uhr fußläufig an der Panzer-Ring-Straße in Augustdorf gesehen. Unterwegs ist sie mit einem Rollator. Bezüge hat sie zu ihrer alten Wohnanschrift in Lage. Die Vermisste ist auf ...

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