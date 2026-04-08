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Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf/ Kreis Lippe. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Frau aus Augustdorf wurde wohlbehalten angetroffen.

Lippe (ots)

Die am heutigen Tage als vermisst gemeldete 90jährige Frau aus Augustdorf konnte unversehrt angetroffen und in die Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden. Die Polizei Lippe bedankt sich auf diesem Wege für Ihre Mithilfe. Bitte löschen Sie mögliche auf ihren Mobilfunkgeräten vorhandenen Bilder der Vermissten.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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