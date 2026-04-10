POL-LIP: Lage-Waddenhausen. In Bauwagen von Kirche eingedrungen.
Lippe (ots)
Im Lambrachtweg öffneten bislang Unbekannte zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag (07./08.04.2026) gewaltsam die Tür eines Bauwagens einer Kirchengemeinde. Noch ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
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