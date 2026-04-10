POL-LIP: Extertal. Blitzer-Anhänger durch Feuer beschädigt.

Lippe (ots) - Am Dienstagvormittag (07.04.2026) gegen 10.45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Tür eines Senioren-Paares in der Königsberger Straße. Er gab vor Schrotthändler zu sein und nach wertvollem Schrott zu suchen. Das Paar (86 und 88 Jahre) ließ den Mann in ihr Wohnhaus eintreten und sich in den Räumlichkeiten umschauen. In einem unbeobachteten ...

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