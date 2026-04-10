POL-LIP: Extertal. Blitzer-Anhänger durch Feuer beschädigt.
Lippe (ots)
In der Straße Bögerhof brannte am Donnerstagabend (09.04.2026) gegen 23 Uhr ein Blitzer-Anhänger vom Kreis Lippe. Bislang Unbekannte verursachten an diesem ein Feuer. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Am Anhänger entstand ein Sachschaden, der auf 1.500 Euro geschätzt wird. Hinweise auf Personen, die den Brand verursacht haben, erbittet das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer (05231) 6090.
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