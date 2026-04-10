Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Taschendiebstahl kennt keine Saison: So schützen Sie sich.

Lippe (ots)

Jeder Tag bietet Taschendieben neue Gelegenheiten unvorsichtige Bürgerinnen und Bürger zu bestehlen. Vor allem die Supermärkte in Lippe sind nahezu täglich Schauplätze für Taschendiebstähle - gefährdet sind hier beim Einkaufen besonders ältere Menschen. Die geschäftige Atmosphäre, Ablenkungen und unbeaufsichtigte Taschen machen Supermärkte zu einem Paradies für Taschendiebe. Den Dieben geht es nicht nur um Bargeld, sondern auch um Geld- oder Debitkarten aus den Geldbörsen, um die fremden Konten im Anschluss zu plündern.

Die Polizei warnt auch aktuell wieder vor Taschendiebstahl - egal ob beim Einkaufen oder auch beim Besuch von Frühlingsveranstaltungen mit vielen Menschen: Bleiben Sie stets wachsam und behalten Sie Ihre Umgebung sowie die persönlichen Wertgegenstände im Blick. Lassen Sie Tasche oder Rucksack nie unbeaufsichtigt. Tragen Sie so wenig Bargeld oder teure Gegenstände wie möglich bei sich. Eine Tasche mit Reißverschlüssen und Innenfächern kann es Dieben erschweren, an Ihre Wertsachen zu gelangen. Geben Sie die PIN beim Bezahlen immer verdeckt ein und bewahren Sie diese niemals zusammen mit der Bankkarte auf.

Wenn Sie bemerken, dass Ihre Geldbörse fehlt, sperren Sie unverzüglich Ihre EC-Karten über die Nummer 116116 und verständigen Sie die Polizei.

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