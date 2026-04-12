POL-LIP: (mr)Sachbeschädigung an PKW in Detmold-Pivitsheide
Lippe (ots)
Detmold-Pivitsheide - Am 10. April zwischen 09:40 Uhr und 11:30 Uhr 2026 wurde in der Wilhelm-Mellies-Straße ein geparkter PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05231 - 6090 entgegengenommen.
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