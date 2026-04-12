POL-LIP: (mr)Sachbeschädigung an PKW in Detmold-Pivitsheide

Lippe (ots) - Mitte Oktober 2025 drangen mehrere bisher unbekannte Männer in die Wohnung eines Mannes in Pivitsheide ein. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie von ihm die Herausgabe von Geld. Sie durchsuchten die Wohnung und raubten Bargeld, eine Kamera sowie ein Smartphone. Auf richterlichen Beschluss ...

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