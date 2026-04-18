Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Fahrerflucht in Malchow

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 17.04.2026 ereignete sich gegen 23:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lagerstraße in Malchow. Ein 24-jähriger Deutscher befuhr mit seinem PKW VW die Lagerstraße in Fahrtrichtung L20. Im Bereich der Wohnsiedlung, kam ihm ein Streifenwagen des Polizeihauptreviers Röbel entgegen. Die Beamten entschlossen sich bei dem PKW eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dazu wendeten sie ihren Streifenwagen und fuhren dem PKW hinterher. Der Fahrzeugführer des VW beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Verfolgung stellten die Beamten den geflüchteten PKW VW ca. 30 Meter vor der Einmündung zur L20, in einer Linkskurve fest. Dort war der PKW von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Im Fahrzeug oder in dessen unmittelbarer Nähe konnten jedoch keine Personen angetroffen werden. Aufgrund der Gesamtumstände musste jedoch von einer schweren Verletzung beim Fahrzeugführer ausgegangen werden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Malchow wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und der Umkreis auch mit Hilfe einer Drohne abgesucht. Weiter wurden auch Fährtensuchhunde und Nachtsichttechnik zum Einsatz gebracht. Nach einiger Zeit konnte der Fahrzeugführer ermittelt und dann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde Atemalkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Da der Fahrzeugführer mehrere Verletzungen aufwies, kam ein Rettungswagen zum Einsatz. Anschließend wurde er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Weiter wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des PKW VW wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der PKW wurde durch den Fahrzeughalter in eigener Zuständigkeit geborgen.

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