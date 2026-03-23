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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.03.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 21.03.2026, 14:30 Uhr bis 22:30 Uhr

Am Samstag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 22:30 Uhr, kam es in der Hersfelder Straße in Schwalmstadt-Treysa zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand verließen sie den Tatort ohne Beute.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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