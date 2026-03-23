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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte setzen Altkleidercontainer in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.03.2026:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, 21.03.2026, 23:10 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 23:10 Uhr im "Gudensberger Pfad" in Fritzlar zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Unbekannte Täter setzten einen Altkleidercontainer in der Straße "Gudensberger Pfad" sowie daneben abgestellte Säcke in Brand. Um das Feuer zu löschen, mussten die Einsatzkräfte den Container gewaltsam öffnen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gudensberger Pfads beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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