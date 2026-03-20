Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.03.2026:

Neukirchen

Tatzeit: Mittwoch, 18.03.2026, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 19.03.2026, 06:30 Uhr

Zwischen Mittwochabend, 19:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Kfz-Werkstatt in der Hersfelder Straße in Neukirchen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe beschädigten und so in den Lagerraum gelangten. Über ein weiteres Fenster drangen sie anschließend in die Werkstatt ein. Dort entwendeten sie ein Schweißgerät im Wert von rund 2000,- Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hersfelder Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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