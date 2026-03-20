Polizei Homberg

POL-HR: Ermittlungserfolg nach Raubüberfällen auf Tankstellen im Schwalm-Eder-Kreis und Kassel: 20-Jährige und 32-Jähriger festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.03.2026:

Schwalm-Eder-Kreis / Kassel

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder

(Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilungen vom 01.03.2026, 07.03.2026, 09.03.2026 und 15.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6226340 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6226340 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6231624 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6235718.

Nach mehreren Raubüberfällen auf Tankstellen im Schwalm-Eder-Kreis und in Kassel konnten die Ermittlungsbehörden nun einen Fahndungserfolg erzielen. Eine 20-jährige Frau und ihr 32-jähriger Lebensgefährte aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurden am Mittwoch festgenommen. Der 32-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Ausschlaggebend für den schnellen Ermittlungserfolg war der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen. Dieser hatte am Mittwochvormittag gegen 10:50 Uhr über den Polizeinotruf zwei verdächtige Personen gemeldet, die an der Wohnanschrift der 20-Jährigen Gegenstände in Müllsäcken in einen schwarzen Audi umluden.

Im Rahmen der daraufhin umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte das Fahrzeug kurze Zeit später im Nahbereich feststellen und kontrollieren. In dem Audi wurden unter anderem mehrere Zigarettenschachteln, Getränkedosen sowie eine Waffe gefunden. Die 20-jährige Fahrerin wurde daraufhin als Tatverdächtige vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle nach Homberg gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führten noch am selben Tag zu ihrem 32-jährigen Lebensgefährten, der ebenfalls festgenommen werden konnte. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stellten die eingesetzten Kriminalbeamten Beweismittel sicher, darunter unter anderem eine mutmaßlich bei den Überfällen verwendete Pistole, die den Tatverdacht des bewaffneten Raubüberfalls gegen den Mann erhärten. Die weiteren Beweismittel werden derzeit ausgewertet.

Der 32-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stehen die Beschuldigten im Verdacht, für mehrere Raubüberfälle auf Tankstellen verantwortlich zu sein. Die Taten ereigneten sich am 01.03.2026 und 07.03.2026 in Wabern-Unshausen sowie am 07.03.2026 in Kassel und am 15.03.2026 in Knüllwald-Remsfeld.

Die Auswertung von Videomaterial deutet darauf hin, dass der 32-Jährige in allen genannten Fällen als Täter in Betracht kommt. Die Tatausführung verlief jeweils ähnlich: Der mutmaßliche Täter betrat die Tankstellen, bedrohte die Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Zudem entnahm er Zigaretten und Getränkedosen aus den Verkaufsregalen. Im Anschluss flüchtete er jeweils zu Fuß.

Der Wert des erbeuteten Bargelds beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf rund 3.100 Euro. Der Gesamtschaden, insbesondere durch entwendete Waren, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In welchem Umfang die 20-jährige Beschuldigte an den Taten beteiligt war, bedarf weiterer Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei in Homberg geführt werden.

Yvonne Winter, Pressesprecherin PD Schwalm-Eder, Tel.: 05681-774-130

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel.: 0561-912-2653

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