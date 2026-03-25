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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebstahl in Juweliergeschäft - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Dienstagabend (24.03.2026) sind Schmuckstücke aus einem Juweliergeschäft in der Eiserntalstraße in Eiserfeld gestohlen worden.

Gegen 18 Uhr betraten zwei Männer und eine Frau das Geschäft. Dort ließen sie sich verschiedene Schmuckstücke zeigen. Kurz bevor es zum Bezahlvorgang kam, verließen die drei Personen unvermittelt den Laden. Wenig später bemerkten die Angestellten des Juweliers, dass eine Collierkette und ein Armband fehlten.

Die drei Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

   - Männlich
   - Circa 30 Jahre alt
   - Graues Sakko mit Karomuster
   - Circa 1,70 Meter
   - Dunkle kurze Haare

Person 2:

   - Weiblich
   - Circa 30 Jahre alt
   - Schulterfreies Kleid mit Blumenmuster
   - Handtasche
   - Circa 1,60 Meter
   - Lange dunkle Haare

Person 3:

   - Männlich
   - Circa 50 - 60 Jahre alt
   - Komplett schwarz gekleidet
   - Brille
   - Circa 1,70 Meter

Es entstand ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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